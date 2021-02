Wenn Könige kündigen - royale Eskapaden im Überblick

Der berühmteste Fall von allen, passierte natürlich auch in England. 1936 wurde der ausgewiesene Lebemann König, seine Affären mit - vor allem - amerikanischen Gesellschaftsdamen und Schauspielerinnen hatten davor schon für Schlagzeilen gesorgt. Seinen königlichen Sommerurlaub verbrachte er an der kroatischen Adria - mit der US-Journalistin Wallis Simpson. Am 11. Dezember desselben Jahres dankte Edward ab und heiratete Simpson. Das Problem war weniger die "Bürgerlichkeit" der Amerikanerin, sondern die Tatsache, dass sie schon zwei Mal geschieden war. Edward durfte England nur mehr auf ausdrückliche Einladung seines Bruders und neuen Königs George VI betreten.

Carl Johan Bernadotte

Die Nachfahren des unter Napoleon zum Reichsmarschall Frankreichs und schließlich zum Künig Schwedens aufgestiegenen Jean Jean-Baptiste Bernadotte haben im schwedischen Königshaus immer wieder für Unruhe gesorgt. Carl Johan verliebte sich 1946 in die Journalistin Kerstin Wijkmark - und verzichtete ohne zu zögern für sie auf seine Königswürden.