Ganz Baden wird ein Museum: Blickwinkel auf eine andere Welt

CATALINA MARTIN-CHICO: Alter: 15 Jahre, Wohnort: La Gacilly

Zwei Monate lang war die französisch-spanische Fotografin Catalina Martin-Chico in La Gacilly zu Gast und versuchte in dieser Zeit zu ergründen, wie das Leben aussieht, wenn man 15 Jahre alt ist und in einer kleinen Ortschaft lebt. Im Bild: Aïna, 9. Klasse im Collège Sainte-Anne, La Gacilly: "Die Schule ist wichtig für die Zukunft, damit ich später einmal den passenden Beruf finde.“