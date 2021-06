Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Kaum zu glauben, bald sechzig Jahre hat dieser moderne Klassiker auf dem Buckel. In der Inszenierung von Susanne Lietzow und mit der Spielfreude dieses Ensembles wirkt Edward Albees Ehedrama aber ganz aktuell. Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend mit Jens Claßen, Michaela Kaspar, Raphael Nicholas und Lisa Schrammel im TAG. 26./29. & 30. Juni, 19.30 Uhr, www.dastag.at

Wien dreht auf! Von Alt-Erlaa bis zum Seepark Aspern, vom Naschmarkt bis zur Kaiserwiese: In ganz Wien bricht der Kultursommer aus. In mehr als 40 Locations wird vom 3. Juli bis zum 15. August dem gefrönt, was in den letzten Monaten zu kurz gekommen ist – der Kultur. Ob auf Bühnen, im Arkadenhof des Rathauses, auf Wiesen oder auf dem Platz vor dem längsten Gemeindebau der Welt, dem Karl-Marx-Hof: Hunderte Künstler, Entertainer, Schauspieler, Komiker, Bands, Rampensäue sowie stille Denker wollen dafür sorgen, dass wieder für alle die Sonne im Herzen scheint. Am besten auf der Homepage die Angebote für die jeweiligen Standorte checken. So nebenbei eine gute Gelegenheit, Wien von der Peripherie bis zum Zentrum neu kennenzulernen.

Ab 3. Juli, www.kultursommerwien.at

Femme fanal Essingers Art Club zeigt im Mödlinger Essinger Haus Akte, Porträts und Abstraktes von Uschi Heindl, Sybille Gieselmann, Ines Kaufmann, Barbara Moura, Nives Widauer. 17 Uhr Geigen-Performance Nina Herlitschka. Sa 14-22 Uhr, Ausstellung bis 5.9.21,

26. Juni, www.essingersartclub.at