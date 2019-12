Weihnachts-Zauber: Die schönsten Adventmärkte der Welt

Romantiker lieben verschneite Wälder und verträumte Orte. Wenn dann noch Schnee und Lichterpracht zusammentreffen, steht eine Reise zu den spektakulärsten Adventmärkten der Welt unter einem besonders hell leuchtenden Weihnachtsstern.

LEAVENWORTH, SEATTLE

Märchenhaft schön. Vom weltweit größten Lichter-Labyrinth bis zum bayrischen Weihnachtsflair, hier in der „Smaragdstadt“ findet jeder Besucher seinen Christkindltraum. Unzählige Lichtskulpturen stimmen bis zum 29. Dezember in Seattles T-Mobile Park am Pike Place Market auf Weihnachten ein. Eine der beliebtesten Weihnachtstraditionen Seattles findet an Bord der „Spirit of Seattle“, dem offiziellen „Christmas Ship“ von Argosy Cruises, statt. Dekoriert mit Hunderten Lichtern setzt das Schiff Segel zu insgesamt 65 Ufergemeinden entlang des Puget Sound über. Und das malerische Städtchen Leavenworth, zwei Stunden von Seattle entfernt, das als das einzige bayrische Dorf außerhalb Deutschlands gilt, verzaubert mit seinem dicht verschneiten Winter-Weihnachtsmarkt (Foto oben), https://www.leavenworth.org, https://www.visitseattle.de

NEW YORK