Was will ein Autor mehr: Quarantäne mit Blick aufs Meer

Was sich auf den ersten Blick sehr konstruiert anfühlt, entpuppt sich als beherzte Lovestory mit realistischem Hintergrund. Bald nachdem sich der Börsenanalyst Jonas (Joe) Haak ausgerechnet in die Frau des Pfarrers verschaut, dringen Nachrichten von einer sich rasch ausbreitenden Grippe selbst bis in das Dorf am Ende der (englischen) Welt. Joe wird zum Hamsterkäufer, der den ganzen Kirchturm mit Lebensmitteln - und natürlich auch Klopapier - vollräumt. Dabei hat er noch einen Satz seines früheres Arbeitgebers im Ohr: "Nicht die Krankheit wird uns umbringen. Sondern die Furcht. 1918 (nach dem Ausbruch der Spanischen Grippe, Anm.) brauchten die Menschen sehr lange, um zu verstehen, was da vor sich ging. Sie gingen zur Arbeit. Sie lebten ihr Leben weiter. Diesmal werden wir es alle in den Nachrichten verfolgen. Wir werden zusehen, wie die ersten Opfer sterben."

Wohlgemerkt: Der Roman erschien im Original bereits 2015, ins Deutsche übersetzt wurde vor einem Jahr.

Zurück nach St. Piran mit seinen nunmehr 308 Seelen. Beinahe wäre die Kopfgeburt gar nicht zu Ende zu Papier gebracht worden. Als Zoologe wusste Ironmonger zwar, dass sich Viren sich sehr rasch über die ganze Welt verbreiten können. Aber wer hätte dem damals Glauben geschenkt? Ein Glück, dass der Autor, noch als er am Manuskript herumfeilte, am anderen Ende der Welt jemandem über den Weg lief, der ihm Mut machte: Jared Diamond, jener Wissenschaftler, der den Zusammenbruch von Gesellschaften wie den Rapa Nui auf der Osterinsel oder den Maya in Südamerika studiert hat.