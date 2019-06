Was bleibt vom Titel? Österreichs erfolgreichste Missen erzählen

Die erste Zeit nach der Wahl zur „ Miss World“ verläuft auch bei Rueber-Staier ähnlich. Sie fasst in der Fernseh-Branche Fuß, moderiert und spielt an der Seite von Roger Moore in drei Bond-Filmen mit. „ Nix Bond-Girl, richtige Rolle! In „Der Spion, der mich liebte“, „Tödliche Mission“ und „Octopussy“, ist sie als General Gogols Assistentin Rubelvitch zu sehen. „Ich war erst vor zwei Monaten auf einer Bond-Reunion in einem Londoner Hotel. Da waren etliche Schauspieler von früher da.“ Den 2017 verstorbenen Roger Moore hat Cowen in guter Erinnerung. „Er war ein netter Mann und ich habe ihn zur damaligen Zeit sehr gut gekannt. Aber das ist mittlerweile 40 Jahre her.“ Da hört man wieder die unausgesprochenen Worte, dass Cowen längst abgeschlossen hat.