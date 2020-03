Diesen Grund kennen Sie nicht: Warum hamstern wir in Krisenzeiten Klopapier?

In einer Zeit, in der Banalität im Grunde keine Existenzberechtigung hat, ist das Alltagsbanale mehr denn je ins Zentrum gerückt. Klopapier – davon erzählen leere Supermarktregale und in den Medien beschriebene Schlägereien – ist in Krisenzeiten so begehrt, dass der Mensch von der Rolle ist. Bei Nudeln kann man die Nachfrage ja noch verstehen. Sie schmecken, sind günstig und machen satt. Aber bei Klopapier? Das lädt Nichtexperten („Wenn die Lage besch ... ist, braucht man eben mehr Papier“) und Experten zur Ursachenforschung ein.