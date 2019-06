Warum die Bienen eines Wiener Imkers weltweit gefragt sind

Messerer züchtet aber nicht nur sanftmütige Bienen-Wirtschaftsvölker für den Verkauf, sondern Jahr für Jahr auch an die 1.000 sanftmütige Königinnen. Eigentlich viel zu wenige, wie er meint, denn einen Teil davon benötigt er für seine eigenen Völker, und die Nachfrage aus dem In- und Ausland sei größer als seine Zuchtkapazität. Immerhin fragen bei ihm jährlich Imker aus mehr als 80 Ländern nach sanftmütigen Bienenköniginnen an, aber er kann das Interesse nicht befriedigen. Er liefert seine Königinnen an Imker in Österreich, in die Nachbarländer, nach Rumänien und Bulgarien, weiters nach Russland und bis nach Kasachstan. Aber Länder wie etwa die USA haben so strenge Einfuhrbestimmungen für tierische Lebewesen, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Außerdem gibt es dort genauso Züchter mit hoher Expertise.