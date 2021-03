Warum der neue Corona-Begriff „mütend“ jetzt in aller Munde ist

Ein neues Wort macht die Runde. Und es trifft die Sache wie der berühmte Nagel auf den Kopf. „Mütend“ heißt es, und wir ahnen es: Es setzt sich zusammen aus „müde“ und „wütend“, weil genau das die meisten sind; „Pandemiemüde“: das lotete die Causa Corona, mit der wir kürzlich unliebsames Einjähriges feiern durften, nur ungenau aus. Und „Wutbürger“, zumindest wenn damit überzogene Meinungsäußerungen in instabilem Zustand gemeint sind, wird den meisten schon gar nicht gerecht.

Wir stolpern von einem Lockdown in den nächsten, der Ernst der Lage ist den Menschen bewusst, indes legt sich eine eigene Stimmung über unser Leben, und das schon viel zu lang. Dazwischen gibt es Pressekonferenzen.

„Mütend“, das beschreibt diesen oszillierenden Zustand gut. Es ist eine Bestandsaufnahme, die eine deutsche Ärztin geprägt hat: Carola Holzner hat sie formuliert, die damit die sich ständig ändernden Regeln seitens ihrer Regierung etikettierte. Und das bereits Sonntagmittag. Montagabend beriet die Politz-Spitze dann bei einem Corona-Gipfel über neue Maßnahmen; heute entschied die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nach harter Kritik den vorgesehenen Oster-Lockdown wieder zu kippen.

"Doc Caro" spricht vielen aus der Seele

Carola Holzner ist Fachärztin für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin an der Uniklinik Essen, aber nicht nur das. Auf Facebook und Instagram berichtet sie seit dem Oktober 2019 über ihr Berufsleben unter dem Namen „Doc Caro“. Medizin möchte sie mit ihren Postings leicht verständlich kommunizieren, ohne dabei wissenschaftlichen Humbug zu erzählen. Eine Frau an vorderster Front also, und ihr Ärger sorgt für Aufmerksamkeit.