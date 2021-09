Alles Käse oder was? Frische Bio-Produkte und Schafe kennenlernen

Rozznjogd Zwei junge Menschen werden auf einem Müllplatz romantisch. Na, mehr hat’s nicht gebraucht. „Auspeitschen sollte man sie!“, schnaubte jemand aus dem Parkett, als Peter Turrinis Erstling 1971 am Wiener Volkstheater Uraufführung hatte. Das Rabenhoftheater erinnert in einer Inszenierung von Werner Sobotka an den Skandal von einst; mit Sophie Aujesky und Josef Ellers.

22. September, 20 Uhr, www.rabenhoftheater.com

Zeilen an die Liebe „Unser Theater“ in Döbling geht an neuem Spielort in die neue Saison. In der Kaasgraben-Kirche wird ein altes Thema aufgegriffen: die Liebe. Rosa Wimmer und Alexander Landbauer spielen schönste Szenen aus „Romeo und Julia“, „Kabale und Liebe“, „Cyrano de Bergerac“ & Co.

24. und 25. September, 19 Uhr, www.unsertheater.at

Modigliani Nur 35 Jahre alt wurde der 1920 verarmt verstorbene Künstler aus Livorno. Längst zählen seine Bilder zu den wertvollsten der Kunstgeschichte. Die Albertina zeigt eine Retro mit etwa 130 Gemälden und Skulpturen aus drei Kontinenten, darunter der „Liegende Frauenakt auf weißem Kissen“, der 2015 für 158 Mio. Euro ersteigert wurde.

Ab 17.9. bis 9.1.2022, 10-18 Uhr, www.albertina.at