Vorhang auf für die Lebenswerke der ROMY-Preisträger!

Gleich zwei große Auftritte stehen uns bevor: Zum einen die glorreiche ROMY-Verleihung morgen Abend und zum zweiten die von vielen (mir inklusive) lang ersehnte Wieder-Eröffnung der Gastronomie. Beides machen wir in dieser Ausgabe zum großen Thema.

Zuerst zur ROMY: Bereits vor der Verleihung, die morgen Abend im ORF zu sehen sein wird und leider coronabedingt erneut ohne glanzvolle Gala über die Bühne geht (aber nächstes Jahr wieder, hoffentlich!), dürfen wir in der freizeit die Preisträger der Platin-Trophäe präsentieren, die für ihr Lebenswerk geehrt werden – und nicht nur das: Die Schauspieler Peter Kraus und Cornelia Froboess verraten Persönliches über ihr Leben und Werken, ihre Karrieren, Freuden und Leiden. Lesen Sie morgen rein und schalten Sie auch morgen Abend ein. Ab 20.15 Uhr geht’s los – dann werden auch die vielen weiteren begehrten ROMYS übergeben, und wir feiern gemeinsam mit den Nominierten und Preisträgern von der Couch aus.

Bald können wir das Sofa übrigens wieder ein wenig „entlasten“ und am Restauranttisch Platz nehmen! Alle, die gerne auswärts essen, atmen auf. Wo gehen Sie zuerst hin? Geht es Ihnen auch so: Je länger der Gastro-Lockdown dauerte, desto länger wurde die persönliche Favoriten-Liste der Lokale. Jede Menge Anregungen finden Sie in unserem großen Schwerpunkt zum Re-Opening der Restaurants.

Das und vieles mehr in dieser druckfrischen freizeit – wie immer wünschen wir viel Lesevergnügen, gute Unterhaltung und dieses Mal aus gegebenem Anlass auch: Guten Appetit!

Ihre Marlene Auer