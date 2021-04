Von Travolta bis Michael Jackson: Die talentierten Kids der Stars

Kevin Bacon heißt der stolze Vater, der auch so schön grinsen kann. Sosie Bacon, seine 28-jährige Tochter brilliert aktuell nebern Kate Winslet in "Mare of Easttown", war zuvor in "Narcos" und der so genialen wie hochkarätig besetzten Serie "Here And Now" (Tim Robbins, Holly Hunter) zu sehen. Die Mutter ist übrigens Kyra Sedgwick, und auch nicht ganz unbekannt. Ja, das ist die nervige Ermittlerin in "The Closer" - UND die Cousine der von allen vergötterten Edie Sedgwick ...