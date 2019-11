Von Nobelpreisträgern und Nestbeschmutzern

Von Karl Kraus bis Kehlmann

Natürlich habe ich auch versucht, heutige Dichterinnen und Dichter zu porträtieren: Kehlmann und Köhlmeier, Frischmuth und Ransmayr, Menasse und Turrini. Und die anderen großen Literaten der letzten 100 Jahre: vom selbsternannten Hohepriester der Wahrheit Karl Kraus und dem Analytiker vielschichtiger Seelenstrukturen im Wien des Fin de Siècle Arthur Schnitzler, von der sprachgewaltigen Poetin Ingeborg Bachmann über den geliebten Nestbeschmutzer Thomas Bernhard bis zum Bonvivant und Bürgerschreck aus Breitensee H. C. Artmann.

Bei manchen hatte ich das Glück, sie kennengelernt zu haben. Hilde Spiel, Friedrich Torberg, Hans Weigel. Und Milo Dor, der mir in seiner Josefstädter Wohnung nächtelang bewies, dass ich ein nur mäßig begabter Pokerspieler bin. Mit H. C. Artmann unternahm ich immer wieder spontane Ausflüge in schattige Wirtshausgärten, auch gemeinsame Reisen. Wo wir hinkamen, stellte er mich als mein Freund vor. Als ich ihn einmal fragte, ob er zur Qualtinger-Buchpräsentation nach Hamburg mitkomme, fragte er nur „Wann müss´ ma in Schwechat sein?“ – „Die Maschine geht morgen früh um 6 Uhr 50“, antwortete ich zögernd. „Ich steh um viertel sechs vor der Haustür, bis morgen, ich freu mich schon …“