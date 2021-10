Vom Riley bis zum Porsche, Männer über ihre Liebe zu Oldtimern

„Mit solchen Autos deckt man das Männerherz ab. Es geht um Liebe zum Analogen und um Gefühle“, bringt Hommel es auf den Punkt. „Es ist einfach unglaublich, welche Freude und welches Staunen die Autos vor allem bei Jungen hervorrufen, wenn man vorbeifährt.“ Der Sammler und Oldtimer-Experte nimmt auch ein wachsendes Interesse am altmodischen Fahrvergnügen wahr. „Viele möchten keine Steuergeräte mehr, sie wollen back to the roots, das spiegelt sich in alten Autos perfekt wider. Es gibt weder ABS noch ESP.“ Auch die Historie hinter den Oldtimern weckt Interesse – und treibt den Preis in die Höhe, wenn der Wagen eine entsprechende Renngeschichte hinter sich hat, wie sein grüner Riley Baujahr 1936. In solchen Rennwagen waren damals zwei Sitze eingebaut. Einer davon für den Mechaniker. Der musste immer dabei sein, wenn die noch nicht befestigte 15 Kilometer lange Rennstrecke über Wiesen, Felder und löchrige Landstraßen führte, um sofort Hilfe zu leisten, wenn es ein Problem gab.

Auch die Kühlerfigur, ursprünglich eine Lady auf Skiern, war früher State of the Art. „Aber als Hundebesitzer habe ich natürlich einen Hund darauf montiert.“ Auch sonst hat der 1936er-Bolide eine Eigenheit, die zu ungläubigem Kopfschütteln bei den Mechanikern führt: Es gibt keine Bremsflüssigkeit bei dem Riley. Ein wichtiger Punkt, denn der Sammler will nächstes Jahr bei internationalen Oldtimer-Sportevents wie Le Mans Classic, dem Autodrome de Linas-Montlhéry, einer Rennstrecke aus den 1920er-Jahren mit berüchtigter Steilstrecke, sowie beim Goodwood Festival of Speed mitfahren.

Klar, dass so ein Wagen auch seinen Preis hat. Es gibt nur mehr wenige davon. Je nach Zustand werden Rileys ab etwa 90.000 bis 240.000 Euro bei internationalen Auktionen angeboten. Oldtimer sind gefragt, was zeigt, dass sie bis heute kulturell und wirtschaftlich von Bedeutung sind.