Virtuos & verführerisch: Yuja Wang in Wien

Wie virtuos Miss Wang die Tasten traktiert, sieht und hört man bei obigem kleinen Beispiel - die Zugabe bei ihrem Auftritt vor drei Wochen beim Festival "Musik im Riesen" in Innsbruck.

Konservative Geister mögen sich an ihrem Outfit stoßen. Andere betrachten es als willkommene Entstaubung des Klassikbetriebes. Und sie selbst? Sie sieht es gelassen. Die in Bejing geborene Yuja Wang meinte in der im Vorjahr auf DVD und Blu-ray erschienenen Filmbio Through the Eyes of Yuja: „Meine Mutter ist Tänzerin. Ich bin also von klein auf daran gewöhnt, dass Frauen ihren Körper zeigen. Wenn ich bei Auftritten meinen zeige, dann einfach weil ich jung bin.“

Die in New York lebende Musikerin hat ein entspanntes Verhältnis zu überspannten Erwartungen anderer und Ereignissen, die auf sie zukommen. Kaum hatte sie 2011 beim Verbier Festival in der Schweiz ihren legendären Auftritt mit Rachmaninows Konzert Nr. 2 absolviert, stand sie schon im Mittelpunkt eines kryptisch angelegten Briefromans.

China am Klavier

In China am Klavier des französisch-schweizerischen Romanciers Étienne Barilier debattieren zwei fiktive Musikkritiker über die musikalischen Qualitäten einer „amerikanisierten Chinesin, der ein schmeichelhafter Ruf vorauseilt“. Diese Mei Jin changiert zwischen kühlem „Konzentrat von pianistischem Hightech in einer verführerischen Verpackung“ und einer bewunderten „Interpretin von seltener Vollkommenheit. Chopin selbst hätte sein Opus 35 vielleicht so gespielt, wie es Mei Jin vor uns getan hat.“