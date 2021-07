Sounds of Africa

In seiner Heimat Malawi war Esau Mwamwaya Schlagzeuger in verschiedenen Bands. In London lernte er den schwedischen Elektroniker Johan Karlberg (Radioclit) kennen. Gemeinsam bastelten sie mit „Julia“ einen Elektro-Groove, der in den britischen Charts voll einschlug. Und auch der Nachfolger „Let Go“ hat das Zeug zum Sommerhit.