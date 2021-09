Bei den alljährlichen Haute-Couture- Schauen zu den aktuellen Herbst- Winter-Looks eroberten auch viele neue Beauty-Trends die Laufstege. So dominierten knallpinke Eyeliner etwa die Gesichter am Versace-Catwalk, während Chanel ein feines Augen-Make-up zeigte, das Lidschatten in pudrig-zarten Beerentönen mit Eyelinern in Neonblau und Tiefschwarz vereinte. Vivienne Westwood setzte auf das Thema Minimal-Make-up, frei nach dem Gemälde Daphnis und Chloe des französischen Rokoko-Malers François Boucher, und schminkte die Gesichter mit verwischt aufgetragenem Make-up. Der Trend Graphic-Eyes, kräftig umrahmte Augen mit einem Lidstrich am Ober- und Unterlid und weißem Eyeliner, war wiederum bei Max Mara wie bei Moschino zu sehen. Statement-Lips in den Farben Grün und Blau zeigten sich bei Dolce & Gabbana, die sich vom 1990er-Jahre-Look der TikTok-E-Girls inspirieren ließen. Nur Salvatore Ferragamo blickte in die Zukunft und setzte auf einen Sci-Fi-Make-up-Look mit silbrig glänzenden Lippen. „Lippenstift ist elementar und vermittelt eine gezielte Botschaft“ sagt Guccis Make-up-Schöpfer Alessandro Michele, während Steffen Zoll, Creative Director der La-Biosthétique-Kollektion un.leashed, Make-up als Metamorphose sieht. Auch die Frisur wird wichtiger: Seitenscheitel und Pony sind wieder da.

Vivienne Westwoods Make-up (Foto ganz oben) erinnert an Rokoko-Gemälde, https://viviennewestwood.com

Ton in Ton in zarten Rosé-Pastellfarben