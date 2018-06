Vera Russwurms Tochter: "Ich habe keine Lebensplanung"

Peter Hofbauer, 71, wurde 1946 in Wien geboren. Der promovierte Jurist arbeitete schon während des Studiums im Medienbereich und begann 1974 im ORF, wo er mehrere Führungspositionen innehatte. Von 1990 bis 1995 war er Unterhaltungschef des ORF, danach übernahm er als Privatbetreiber das Wiener Metropol, das er sanierte und als Theater etablierte. Hofbauer schreibt für das Metropol, aber auch für das Schloss Weitra Festival, dessen Intendant er ist, immer wieder Musicals und Stücke. 2018 hat er gemeinsam mit seiner Tochter Florentina ein neues Libretto der „Fledermaus“ verfasst.

Florentina Hofbauer, 26, ist die mittlere von drei Geschwistern und hat neben Germanistik Dramaturgie und Buch an der Filmakademie in Wien studiert. Derzeit ist sie am Lehrstuhl für Mobile und Verteilte Systeme der Ludwig-Maximilian- Universität in München als Redakteurin für ein Fachmagazin tätig, schreibt an einem Roman und verfasst Theaterstücke mit ihrem Vater Peter Hofbauer, der seit 1985 mit Vera Russwurm verheiratet ist. Das Paar hat die Töchter Florentina, 26, Yara, 19, und Anabel, 28, die Juristin ist.