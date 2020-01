Urlaub zuhause: Erlebnisse als Tourist auf bekanntem Terrain

"Oh, my god"

So wie, nennen wir sie Mrs. Smith, die zehn Stufen über uns zu delirieren beginnt. Sie keucht: „Oh, my god“. Sie schnauft: „Wait a minute.“ Sie jammert: „It’s too much.“ Aber was soll sie schon groß machen? Nämlich jetzt. Wir befinden uns auf halber Strecke. Gastfreundschaft hin oder her, aber für klaustrophobische Gefühle ist es jetzt wirklich zu spät.

Das hat Mrs. Smith dann auch kapiert und sich nach kurzem Innehalten weiter an die Spitze gekämpft. Warum auch nicht? Ein Stephansdom ist ja kein Mount Everest. Die Bezwingung des Südturms ist dennoch eine Tortur. Oben winkt kein Gipfelkreuz und kein Abzeichen. Stattdessen muss man rasch wieder absteigen, da der Besucherstrom von unten nicht nachlässt und die Aussicht von der Türmerstube in nebeliger Höh’ rasch inhaliert ist.