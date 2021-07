„ Vanhawks Valour“ ist das smarteste Fahrrad der Welt: In der Lenkstange sind Richtungs-LEDs eingebaut, die Ihnen mitteilen, wo Sie abbiegen müssen. Voraussetzung: Das Rad muss mit einem Smartphone verbunden sein. Der Trick: eine App, mit der die Navigationsinformationen auf das Smartphone übertragen und per Bluetooth an das Rad übermittelt werden. Vibratoren in der Lenkstange warnen, wenn ein Auto direkt hinter einem fährt. Sensoren übermitteln Distanz und Geschwindigkeit an das Smartphone, jede Fahrt kann aufgezeichnet und analysiert werden. Ein integrierter Diebstahlschutz informiert den Lenker, ob sich der Drahtesel vom Smartphone unerlaubt distanziert und hilft bei der Suche. Online in verschiedenen Varianten ab umgerechnet 1.000 Euro vorbestellbar. www.vanhawks.com