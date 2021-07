Einzelkarte

Die intelligente Kreditkarte „ Coin“ liest den Magnetstreifen aller Karten ein, verwaltet diese und verwandelt sich per Knopfdruck in die jeweils Gewünschte. Somit müssen Sie nur noch Coin bei sich tragen und haben trotzdem auf sämtliche Kreditkarten Zugriff. Eine Smartphone-App verbindet sich per Bluetooth mit Coin und ermöglicht die Verwaltung des Plastikgeldes. Zusätzlich werden alle Karten kurzfristig deaktiviert, wenn sich das Smartphone nicht in der Nähe von Coin befindet. Der einzige Nachteil: Coin ist ausschließlich mit den Magnetstreifen auf der Rückseite von Kreditkarten kompatibel und kann daher in Österreich nicht mit Chipkarten verwendet werden. www.onlycoin.com