Up2date: Unauffällig

Alldruck

Im Gegensatz zum immer günstiger werdenden 3-D-Druck im Heim- und Bürobereich entwickelt die US-Weltraum-behörde NASA ein viel größeres System, das im All eingesetzt werden kann. Die Kombination von 3-D-Druckern und erweiterter Robotik ermöglicht die Herstellung von besonders großen Antennen bzw. Solarflächen, die ansonsten nicht zum Einsatz kommen könnten. Indem nur das Baumaterial und die notwendige Robotik ins All transportiert wird, wird die Konstruktion neuer Systeme ermöglicht. Gemeinsam mit dem US-Unter-nehmen Tethers Unlimited Inc ( TUI) wird dieses Konzept weiterentwickelt. Informationen unter: www.tethers.com