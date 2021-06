Der chinesische Hersteller Huawei hat mit dem „TalkBand B1“ ein bestechendes Konzept präsentiert: Ein am Arm tragbarer Activity-Tracker mit einem 1,4-Zoll flexiblen OLED-Display. Das Besondere: Per Knopfdruck verwandelt sich das Band in ein aufsetzbares Bluetooth Headset, das Sie zum telefonieren verwenden können. www.huawei.com