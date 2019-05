Für immer unvergesslich: Audrey Hepburn wäre 90 Jahre alt

Die Prinzessin in Rom

Sie war die wahre Prinzessin Hollywoods, Audrey Hepburn, geboren am 4. Mai 1929 in Brüssel, Belgien. Ihr Vater war Brite, kam aber in Auschitz zur Welt als es noch zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte, und hatte tatsächlich österreichische Vorfahren. Ihre Mutter war eine Baronin aus altem flämischen Adel, die Prinzessin lag ihr also schon im Blut. Und ja, sie sah nicht nur aus wie eine ewige Ballett Elevin – sie studierte tatsächlich klassischen Tanz in Amsterdam und London.