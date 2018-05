"Unser Beruf ist sehr eitel"

Drehen wir das Rad zurück. Ich treffe Marjan Shaki und Lukas Perman 2013 zum Interview im Café Museum in Wien, sie erzählen von ihrer Liebe: „Wir sind ein ganz normales Paar, das es miteinander probiert.“ Beim Wiedersehen mit Marjan Shaki fünf Jahre später kann man sagen: Bisher hat das funktioniert! Das Paar ist seit mittlerweile 13 Jahre zusammen, wurde 2015 Eltern einer Tochter und hat 2016 geheiratet, Mitte September kommt das zweite Kind - und wir durften es als Erste erfahren.

Frau Shaki, wir haben einander lange nicht gesehen. Wie geht es Ihnen?

Gut, es ist heute nur sehr heiß und ich bin ja wieder schwanger.

Gratulation, das wusste ich gar nicht.

Sie sind auch die Erste, der ich es erzähle.

Seit 2015 hat sich viel bei Ihnen getan. Ihre Tochter wurde geboren, Sie haben geheiratet, jetzt kommt das zweite Kind: Ein komplett neues Leben.

Tatsächlich war das alles sehr Hoppla di Hopp. Lukas und ich (Anm.: Lukas Perman ist ebenfalls Musical-Darsteller) waren davor schon zehn Jahre zusammen und haben uns mit der Heirat lange Zeit gelassen. Als sich die Kleine angekündigt hat, haben wir gesagt, jetzt muss das irgendwie unter Dach und Fach.

Das klingt sehr pragmatisch.

Natürlich sprechen auch rechtliche Gründe dafür, aber wir fanden es schön, denselben Namen zu tragen. Wir waren auch überrascht, dass die Hochzeit nach elf Jahren Beziehung doch sehr romantisch war. Zu sagen, wir sind jetzt Mann und Frau, hat sich nochmal anders angefühlt.

Wie soll ich Sie jetzt ansprechen? Als Frau Perman oder Frau Shaki?

Privat bin ich Frau Perman, beruflich Frau Shaki. Ich glaube, dass die Leute mich sonst mit dem neuen Nachnamen nicht in Verbindung bringen.

Ihr Vater ist Deutscher, Ihre Mutter Iranerin. Kommt Shaki von Ihrer Mutter?

Es ist ein Teil des Namens meiner Mutter. Sie heißt eigentlich Shakibi Guilani Daneshfar-Pätzoldt. Ich habe mich eine Zeitlang Shaki-Pätzoldt genannt, aber früher waren die Besetzungstafeln im Theater nicht digital, sondern wurden gesteckt. Da ging sich der volle Name nie aus.

Apropos: Haben Sie schon eine Idee, wie Ihr Kind heißen soll?

Wir wissen noch gar nicht, was es wird, aber Liv Su Perman (Anm.: Anspielung auf Superman) war ganz bewusst gewählt. Beim zweiten Namen soll auch ein Su ran. Aber wenn es ein Bub wird, haben wir ein Problem.

Sie haben einmal gesagt, Sie wollen eine ganze Fußballmannschaft. Warum haben Sie doch drei Jahre gewartet?

Wir haben immer gesagt, dass wir zwei oder drei Kinder wollen. Aber letztes Jahr hat es nicht sein sollen. Ich habe relativ früh eine Fehlgeburt erlitten. Es war eine schwierige Geschichte, weil ich schon wusste, dass es nichts wird. Es entwickelte sich nicht weiter und wollte zunächst nicht von allein abgehen. Das nennt sich verhaltene Fehlgeburt. Danach habe ich Zeit gebraucht, um das seelisch und körperlich zu verarbeiten. Ich habe 2017 für meine Begriffe sehr viel gearbeitet und gesehen, dass das nicht zusammenpasst.

Man sagt immer, ein Künstler kann ohne Applaus nicht leben. Kann man da einfach sagen: Ich lass das Arbeiten mal? Immerhin haben Sie lange in Erfolgs-Musicals wie „Tanz der Vampire“ oder „Romeo und Julia“ Hauptrollen gespielt.

Mich hat das Bekanntsein erstaunlicherweise immer irgendwie irritiert. Gerade diese Aufmerksamkeit, die man in Wien als Musical- und Theaterdarsteller bekommt, gibt es in Deutschland nicht. Ich erinnere mich gut an den Tag, als ich mein erstes Autogramm geschrieben habe. Ich dachte nur: warum eigentlich? Aber man gewöhnt sich auch recht schnell und muss sich mit seinem Ego auseinandersetzen.

Das würde einigen Menschen guttun.

Das finde ich auch erstrebenswert. Unser Beruf ist sehr eitel. Hinzu kommt dieses Vergleichen, wer mehr Rollen und Applaus bekommt oder öfter in der Zeitung steht. Man mag sich dagegen etwas wehren können, aber es bauchpinselt ja auch. Das hat mich irgendwann von der tatsächlichen Arbeit abgelenkt. Ich wollte ja ursprünglich nur meinen Beruf gut machen.

Shaki bestellt und Tee und Smoothie.



Haben Sie als Schwangere keine Gelüste?

Ich habe in den ersten Wochen oft Pommes und Pizza gegessen, dazu Frittiertes, Eis, Schokolade ... Aber generell achte ich auf meinen Körper, auch berufsbedingt. Evita zum Beispiel ist am Ende nur noch ein Klappergestell. Da konnte ich nicht mit einem Wohlstandsbäuchlein antanzen.

Fällt Ihnen Abnehmen schwer?

Gar nicht. Im Laufe der Zeit hatte ich nach der Geburt sieben Kilo Untergewicht und musste eher schauen, dass ich zunehme. Das hat mich selber erschrocken. Zwei Wochen nach der Geburt war ich wieder auf meinem Ausgangsgewicht, ab da ging es bergab. Ich glaube heute, es war die Umstellung, der Schlafmangel und der berufliche Stress. Ich hatte das Gefühl, in keinem Bereich mehr hundert Prozent zu genügen. Ich bin aber ein Hundert-Prozent-Typ, in allem. Heute bin ich mit guten 75 Prozent zufrieden.