Überleben im Wald: Die Kunst des Feuermachens. Die besten Tipps rund ums Wochenende!

panoRama

Herbst∙Markt „Zeig mir deine Schuhe, und ich kenne deinen Weg“: Die 130 Jahre alte, familienbetriebene Schuhmanufaktur lädt auf ihren Gutshof im Grünen. Neben preisreduziertem Fabriksverkauf von Schuhen, Taschen und Accessoires seien vor allem die Betriebsführungen ans Herz gelegt, Handarbeit aus nächster Nähe. Damit Sie nie in Verlegenheit geraten, üben Sie sich bei einem der Workshops (Anmeldung!) im Umgang mit Bürste, Schuhcreme & Co – und psst: In aller-allerhöchster Not tut’s auch ein bisserl Spucke.

Schuhmanufaktur Reiter, Süßenbrunn/ Wien 22, 11.-12. Oktober, 10-18 Uhr, www.ludwig-reiter.com

Zauberhafte∙Soirée „ZauberDelikat-Essen“: Was hat Magic Christian mit sanft gedämpftem Gemüse aus dem Feengarten am Hut? Ganz schön viel, denn im ältesten 4-Sterne-Hotel Wiens servieren der Magier und seine Zaubermeister „Magischer Klub Wien“ dem Publikum die Welt der Illusionen. Zwischen Bühnen- und Tischzauberei schmeckt ein 3-Gang-Menü mit Weinbegleitung und anderem Hokuspokus. Passen Sie sicherheitshalber auf Ihr Gedeck auf, man kann nie achtsam genug sein ...

Hotel Stefanie, Wien 2, diverse Termine bis 5. Mai, 18.15 Uhr, Info & Res. 01/211 50-0, www.zauberdelikatessen.at

Kunst & Handwerk Wem der Sinn nach Schönem steht, der wird hier augenblicklich fündig. Jeden Mittwochabend öffnet die Fotografin Luzia Ellert ihr lässiges Studio. Ob Kulinarisches für Hund und Herrl, keramisch-fantastische Füchse im Federkleid, tragbare Food- und Still Life-Fotografie auf Stoffen oder modische Experimente (Bild: Label Klara Neuber) mittels alter Couture-Techniken – diese Themenabende stellen „Prototypen und Sonderlinge“ in den kreativen Mittelpunkt.

Fotostudio Luzia Ellert, Wien 7, jeden Mittwoch im Oktober, 17-20 Uhr, www.mittwochabend.at

