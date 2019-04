Austro-Jaguar im Test: "Sie werden Ihr Ziel nicht erreichen!"

Verrückte Idee? Wir wollen dem ersten elektrischen Jaguar, dem I-PACE, ein gutes Stück seiner Heimat zeigen – die Obersteiermark. Diese Spezies der automobilen Großkatze wird nämlich in Graz gebaut, bei Magna.

Ein Austro-Jaguar für die ganze Welt. Bruno Kreisky hätte das gefallen. Der Bundeskanzler träumte einst vom Austro-Porsche, fuhr selber aber jahrelang Rover – immerhin britisch. Seit zehn Jahren ist Jaguar indisch – Tata Motors hatte die Traditionsmarke Ford abgekauft – und wir werden jetzt kurz hysterisch: Na, hoffentlich geht sich die Heimfahrt aus.

Experiment in E

Das Navi hat uns nämlich schon bei der Hinfahrt weg von der A2 zu einer E-Tankstelle in einer kleinen Ortschaft gelotst. Wohl in (Internet-) weiser Voraussicht. Aber Pech, diese Säule wollte keinen Strom herausrücken. Egal, der Gedanke an das noch gut 60 km entfernte Ziel machte jeden Frust vergessen – der Pogusch.

Nach eineinhalbstündiger Fahrt – bei moderaten Tempo 110 km/h im Schnitt – angekommen, fanden die beiden Wohlfühloasen sofort aneinander Gefallen. Hier die Pogusch-Alm mit ihren Wiesen. Dort der wuchtige Wagen mit den SUV-Maßen – bei 4,7 m Länge ist er knapp 2 Meter breit sowie 1,57 m hoch –, und dem grünen Herz. Der I-PACE stößt keine Schadstoffe aus – null g CO2. Mehr Bio geht für einen Boliden in Photon Red nicht.



Griaß di: Wir machen einen Abstecher ins Wirtshaus Steirereck, das Auto darf ausruhen. Abend wird’s, die Sonne taucht ab und wir müssen uns langsam verabschieden. Wir? Der I-PACE offenbar nicht. Bei Antritt der Heimfahrt meldet das inmitten von reichlich Bling Bling – Einstiegsleisten aus Alu, Leder, 4-Zonen-Klima, Head-up-Display, Touchscreen – platzierte Navi nüchtern: „Sie werden Ihr Ziel nicht erreichen.“