TV-Moderator Alexander Rüdiger: Es tun, das ist es!

Sie haben einmal die Frage, wo Sie sich in 20 Jahren sehen, so beantwortet: „Ich möchte dort sein, wo mein Vater nie war.“ Was wollen Sie damit sagen?

Im Endeffekt geht es darum, das Beste zu geben und danach zu trachten, nie stehen zu bleiben. Mir rennt die Ganslhaut, wenn ich daran denke, was ich dem Heiligen Jakobus vor vielen Jahren auf dem Jakobsweg versprochen habe. Ich habe meine Reise damals nicht wie die meisten Pilger in der Kathedrale von Santiago di Compostela beendet, sondern in Finistère. Beim Aufbruch habe ich Jakobus in der Kathedrale angesehen und gesagt: „Ich werde nie aufhören, an mir zu arbeiten und möchte jeden Tag ein klein wenig besser werden als am Tag zuvor.

Ihr Vater ist verstorben, als Sie zwölf Jahre alt waren. Es gibt zwei Versionen von seinem Tod: Ein Autounfall und Selbstmord. Was ist passiert?

Mein Vater ist bei einem tragischen Autounfall verstorben, als ich zwölf Jahre alt war. Das hat mich damals aus der Bahn geworfen. Die Jahre danach waren sehr turbulent, trotzdem habe ich niemals aufgegeben. Auch wenn ich keine leichte Kindheit hatte, war es für mich kein Freibrief für ein durchschnittliches Leben. Ich habe damals gespürt, dass ich mich nicht völlig gehen lassen darf und schaffen kann, was ich erreichen will.

Warum sind Sie damals auf den Jakobsweg gegangen?

2005 war bei mir eine verfahrene Situation mit meinem Sohn evident (Anm.: er ist 14) und ich hatte eine Parkinson-kranke Mutter. Ich habe das Buch „Der Jakobsweg“ von Paulo Coelho gelesen, habe meine Agentur im schönsten Haus von Hietzing über dem Plachutta zugesperrt und bin losmarschiert. Die Wahrheit ist: Google Maps kann dir in solchen Situationen nicht den richtigen Weg zeigen.

Mittlerweile gilt der Jakobsweg als überlaufen. Glauben Sie, man kann da noch Antworten auf Lebensfragen finden?

Definitiv. Es kommt auch stark darauf an, wann und welchen Weg man geht. Der bekannteste ist der „Camino Francés“, der im Sommer wahrlich eine Party ist. Aber die Leute, die nur im Sommer Zeit haben, werden auch da etwas erfahren. Trotzdem ist es meinem Gefühl nach besser, sich eine Jahreszeit auszusuchen, in der der Weg nicht so überlaufen ist.

Herr Rüdiger, Sie haben die mögliche Moderations-Karriere wegen der nicht vorhandenen dicken Haut ausgelassen. Dabei wären Ihnen viele Türen offen gestanden.1992 haben Sie beim RTL-Talente-Casting „Showmaster“ den 3. Platz belegt. Warum haben Sie es in Deutschland nicht zumindest versucht?

Ich war damals schon verheiratet und hatte meine Agentur. Ich hatte Kunden und Aufträge. Es wäre möglich, aber unverantwortlich gewesen. Dabei hatte ich nach der Sendung wirklich lukrative Angebote. Eines der besten war, Clubchef der „Aida 2“ zu werden, mit einer Wahnsinnsgage, die auch heute noch sehr anständig wäre. Ich hätte aber neun Monate am Schiff verbracht. Dazu wären diverse Produktionen und Werbung gekommen.

Sie waren bei Ihrer Hochzeit erst 18. Ihr Glaube an die Liebe war offenbar groß.

Ich kann schon sagen, dass Brigitte damals mein Lebensmensch war. Die Familie hat uns damals nicht mehr als ein paar Wochen gegeben. Es hat dann doch 13 Jahre gehalten. Wir sind auch heute noch befreundet und meine Freundin Romana und Brigitte haben ein gutes, freundschaftliches Verhältnis.

Sie werden im Oktober 49 Jahre alt. Wie soll die zweite Lebenshälfte aussehen?

Ich werde meine Erlebnisse in bunten MUTmachenden Impulsvorträgen weitergeben. Und ich habe noch viele Abenteuer in Sachen Weitwandern, Extrem-Marathon und Berge geplant. Außerdem arbeite ich an zwei Büchern. Ich bin der Meinung, dass Bücher einfach Stellen erreichen, wo der Fernseher nicht hinkommt.

Wo wird man Sie sehen können?

Auf dem Weg von Sevilla nach Santiago habe ich ein Ehepaar kennengelernt, das im Stift Melk einen Vortrag über seine Wanderung gehalten hat. Es hat mich sozusagen als prominenten Wegbegleiter dazu eingeladen. So bin ich ins Gespräch mit Pater Martin gekommen, der mich nun selbst zu einem Vortrag animiert hat. Premiere ist an meinem Geburtstag am 17. Oktober im Stift Melk.

Was wird die Kernaussage Ihres Vortrages sein?

Es soll eine Anleitung im Sinne von „So gewinnst du immer“ sein. Darüber hinaus möchte ich weiterhin sportlich zeigen, dass man auch als fast 50-Jähriger viel bewegen kann. Denn was ich mache, sind vielleicht Dinge, die extrem klingen, aber die jeder halbwegs fitte durchaus bewältigen kann.

Bei minus 50 Grad am Nordpol laufen? Meinen Sie wirklich?

Es tun: Das ist es! Im Grunde sind es nur außergewöhnliche Destinationen. Sie könnten schon nächste Woche mit mir auf den Nordpol. Wenn man nicht läuft, geht man eben. Natürlich gibt es wie bei jedem Lauf die Elite, aber es gibt auch genügend Teilnehmer, die sich mit Gleichgesinnten in einer außergewöhnlichen Umgebung bewegen wollen. Diese Eindrücke sind unbezahlbar. Was ich hier erlebt habe, ist, dass es möglich ist, Menschen aus der ganzen Welt im friedlichen, sportlichen Wettstreit freundschaftlich zu begegnen.

Sollte ich jemals das Glück haben, es in die Money-Maker-Show zu schaffen: Wie verhalte ich mich im Windkanal?

Im Endeffekt ist es so: Du musst schnell sein und du musst eine Super-Schlussposition machen. Das ist alles. Es gibt sogar einige Kandidaten, die sich zuhause eine Gelddusche gebaut haben, um zu üben. Ein Burgenländer zum Beispiel, hat sich auf ein Boot, das in seinem Garten gestanden ist, ein Fahrrad gebaut. Seine Frau hat durch das Treten eine Zirkulation in einem Kobel erzeugt, in dem kopierte Geldscheine herumgeflogen sind. Der Punkt ist, dass die Kandidaten, die sich geistig auf die Sendung vorbereiten, in der Regel auch mehr gewinnen.

Ihr Glücksmotto?

Los: Lauf! Los: Liebe! Los: Lebe!