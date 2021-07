Berühmt für das Offensichtliche: Wer ist Khaby Lame?

Erfolgsgeschichte

Khaby Lame kam als Kleinkind mit seine Eltern nach Italien und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Aufgrund der Corona-Pandemie verlor er 2020 seinen Job in einer Luftfilterfabrik nahe Turin und musste zurück zu seinen Eltern nach Chivasso ziehen. Also begann er mit der Produktion von TikTok-Videos, der Rest ist Geschichte. Mittlerweile besitzt er einen Werbevertrag mit dem italienischen Pasta-Produzenten Barilla, auch Mercedes ging bereits Kooperationen mit ihm ein.

Auch auf Instagram zählt Khaby Lame über 30 Millionen Follower und überholte damit Chiara Ferragni als bis dato erfolgreichste Italienerin.

In einer Welt von überkandidelten Influencerinnen und dem ausufernden Einsatz von Filtern ist Khaby Lames Account eine erfrischende Abwechslung. Sein trockener Humor ist Schlüssel zum Erfolg - und wenn er so weiter macht, wird er demnächst auch Kim Kardashian an "Influence" überbieten. Bravissimo!