Milliardär wollte all sein Geld spenden - ist jetzt offiziell arm

Seine Stiftung "The Atlantic Philanthropies" ist eine der größten der Welt. Jahrelang hat er seine Spenden im Geheimen und anonym vergeben. Am 14. September hat er seine Stiftung endgültig geschlossen und damit seine jahrelange Mission vollendet. Gratulationen erreichten ihn von Bill Gates, dem früheren kalifornischen Gouverneur, Jerry Brown, und der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.

Im Jahr 2012 hat er angegeben, ungefähr zwei Millionen Dollar für ihn und seine Frau in der Pension zu behalten. Laut Berichten lebt er in sehr einfachen Verhältnissen in einer Wohnung in San Francisco. Sein Lebensstil und seine Einstellung zu Geld soll auch Bill Gates und Warren Buffett dazu inspiriert haben, die Kampagne "The Giving Pledge" im Jahr 2010 zu starten, die darauf abzielt, wohlhabende Menschen zum Spenden ihres Reichtums zu bewegen. "Chuck ist ein Vorbild für uns alle", sagte Warren Buffett.