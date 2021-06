Mikl-Leitner zeigt Foto ihrer Doppelhochzeit zum 29. Hochzeitstag

"Danke, dass unser Ja-Wort seit 29 Jahren genauso schön und ehrlich ist, wie am heutigen Tag", schreibt die 57-jährige Politikerin in einem Posting auf ihrem Facebook-Account am Montag, dem 7. Juni. Dabei ist am Foto nicht nur Johanna Mikl-Leitner mit ihrem Ehegatten zu erkennen, sondern auch ihre Zwillingsschwester Cornelia samt Bräutigam. Die beiden Schwestern sehen sich zum Verwechseln ähnlich - auch was ihre Outfits betrifft: Mit gleichem Brautkleid und Schmuck gingen sie jeweils vor 29 Jahren den Bund der Ehe ein.