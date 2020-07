Kabarettist sammelt Trumps irrelevante Antworten auf Pressefragen

Donald Trump ist ja berühmt-berüchtigt für die Worte, die er tagtäglich so von sich gibt - manchmal stimmen seine Antworten zudem nicht einmal mit den Fragen überein, die ihm gestellt werden.

The Daily Show with Trevor Noah ist eine amerikanische Nachrichten-Satiresendung und nimmt sich genau diesem Thema an. Der Kabarettist und Moderator der Sendung, Trevor Noah, präsentierte das erste Video zu dem Thema bereits am 13. Mai auf seinen Youtube-Kanal.

Dabei wird der Präsident zuerst gezeigt, wie er Fragen der Journalisten beantwortet. Nach seiner Antwort erscheinen Millionenshow-mäßig vier Antwortmöglichkeiten. Man soll raten, was der Präsident von den Journalisten gefragt wurde. Dann wird aufgelöst: Die richtige Option passt absolut nicht zu dem, was Trump von sich gibt.

Fast 410.000 Aufrufe erzielte das Video, die zweite Folge, die am 16. Juli hochgeladen wurde, sogar über 830.000 Clicks.