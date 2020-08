Italien: Völlig ermüdetes Wagenpferd musste in der Hitze verenden

Traurige Szenen spielten sich am 12. August vor dem barocken Königspalast von Caserta ab, etwa 40 Kilometer nördlich von Neapel. Trotz enormer Hitze musste ein Pferd Wagen samt Touristen ziehen. Dann der Zwischenfall: Das Pferd kollabiert - und stirbt. An "der Hitze und Ermüdung" sei es verendet, polterte der italienische Grüne Francesco Emilio Borrelli. Stellt sich die Frage: Muss das sein?

Das Palast-Management drückte jedenfalls seine "tiefste Anteilnahme" aus, berichtete die italienische Zeitung La Repubblica. Aktivisten nannten den Vorfall "eine Schande". Um sogenannte "Botticelle" - also italienische Wagenpferde, vergleichbar mit den Wiener Fiaker - wird vor allem in Rom seit Jahren gestritten. Der Vorschlag, dass die Tiere nur noch in schattigen Parks zum Einsatz kommen sollen, wurde bisher nicht umgesetzt.