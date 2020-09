Gesundheitspersonal erhält als Dankeschön für Arbeit während Corona Erdnüsse

Menschen im Gesundheitsbereich haben in der Corona-Pandemie unter besonders erschwerten Bedingungen gearbeitet und waren einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Beim Versuch diesen Einsatz zu würdigen, ging im Krankenhaus Hietzing eine wohl nett gemeinte Aktion der Pflegedirektion des Krankenhauses nach hinten los. Eine Abteilung mit 200 Mitarbeitern soll 12 Stück Müsliriegel und acht Dosen Erdnüsse als Stärkung und Wertschätzung ihrer Leistung während der Covid-Pandemie erhalten haben. Am 30. August erschien in der Kronen Zeitung eine Anzeige aus der Abteilung in der sich die Belegschaft dafür "bedankt" und beteuert, man werde versuchen, die Erdnüsse gerecht untereinander aufzuteilen.