Effizienz: Dieser Klositz soll Mitarbeitern Toiletten-Zeit vermiesen

Maximal ungemütlich

Für den ungemütlichen Klositz wurden komplexe Berechnungen angestellt: Demnach sei eine 13-Grad-Neigung ideal, um das Sitzen darauf maximal ungemütlich und dabei gleichzeitig minimal gesundheitsschädlich zu machen. Das Produkt sei so konzipiert, dass es unangenehm ist, länger als fünf Minuten darauf zu verbringen, erklärte Mahabir Gill, Gründer von StandardToilet, dem Magazin Wired im Interview.

Die Argumentationslinie von StandardToilet geht noch weiter: Wie der Homepage des Unternehmens zu entnehmen ist, sollen der britischen Industrie und dem nationalen Handel jährlich umgerechnet rund fünf Milliarden Euro durch die Lappen gehen, weil Mitarbeiter zu lange am stillen Örtchen hocken. Diese würden durchschnittlich zehn Minuten pro Tag auf der Toilette verbringen. Die Klo-Entwickler schätzen, dass ihr Produkt diese Zeitspanne um bis zu 25 Prozent verkürzen könnte.

Kostenpunkt: zwischen 175 und 585 Euro.

Spott und Kritik

In den sozialen Medien kommt das Design jedenfalls nicht gut weg. Tausende Postings wurden allein auf Twitter dazu in den vergangenen Tagen abgesetzt. Das Design stehe symbolisch für Kapitalismus in seiner schlimmsten Form, so der Tenor. Eine Userin schreibt: "Wenn man eine Toilette mit einer Neigung von 13 Grad benutzt, um die Produktivität zu steigern, behandelt man nicht nur seine Mitarbeiter schlecht. Man diskriminiert auch Menschen mit Behinderungen." Ein anderer befindet: "Man muss schon einen besonders boshaften Verstand haben, um das zu planen."