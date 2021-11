Wie Pendler "Boji" vom Straßenhund zum Internetstar wurde

In Istanbul gehört Straßenhund "Boji" mittlerweile schon zum Stadtbild. Der Streuner ist ganz vernarrt in die öffentlichen Verkehrsmittel: Tag für Tag fährt er bis zu 30 Haltestellen ab und nimmt zwei Mal die Fähre über den Bosporus. Die Fahrgäste in der U-Bahn und am Schiff lieben den aufgeweckten Vierbeiner. Wir zeigen euch die besten Schnappschüsse.