Anime: Vom Nischenprodukt zum gefeierten Mainstream

Internationale Bühne

Speziell in den vergangenen 20 Jahren eroberten Anime den internationalen Fernsehmarkt. Die Filme werden mittlerweile sogar schon in anderen Ländern produziert und schafften auch den Einzug in Hollywood. Live-Action-Filme wie "Ghost in the Shell" oder die Serie "Avatar" bescherten dem Zeichentrickfilm enormen Aufwind. Auch Netflix setzt immer mehr auf das Genre und bietet nun sogar eine eigene Kategorie für Anime an - und will sich so in Asien gegen Wald Disney und Apple behaupten.