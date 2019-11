80-Jährige am Flughafen mit Coca-Zuckerln erwischt

Mit verbotenen Süßigkeiten im Gepäck hat eine 80-Jährige von Frankfurt am Main nach Bolivien fliegen wollen: Im Handgepäck der Frau entdeckten Beamte diverse Coca-Zuckerln, wie die Bundespolizei am Airport am Donnerstag berichtete. Da sie Bestandteile der Cocapflanze enthalten, fallen sie allerdings unter das Betäubungsmittelgesetz.

Die 80-Jährige gab an, in Bolivien in den Bergen zu leben und die Zuckerln zur Linderung ihrer Höhenkrankheit zu benötigen. Der Zoll leitete ein Strafverfahren gegen die Reisende ein. Sie durfte nach Bolivien weiterreisen - jedoch ohne die Zuckerln.