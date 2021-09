Diese fünf Wohntrends auf Instagram müssen Sie gesehen haben

3. #neonsign

Leuchtend bunte Schriftzüge findet man mittlerweile nicht mehr nur in schäbigen Nachtclubs, sondern auch an den Wänden vieler Wohnzimmer. Die #neonsigns sind auch eine ideale Alternative für alle, die bislang Fans von Wandtattoos waren. Zusätzlicher Vorteil: Die Sätze oder Worte in Neonfarben halten meist auch viel länger als so manches Wandtattoo.