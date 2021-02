19-Jähriger aus dem Koma erwacht - weiß nichts von Pandemie

Am 1. März 2020 erlitt der 19-jährige Joseph Flavill eine schwere Gehirnverletzung, als er von einem Auto angefahren wurde. Der Unfall ereignete sich in der britischen Stadt Burton-on-Trent. Drei Wochen später wurde der erste nationale Lockdown verhängt, um dem Virus Einhalt zu gebieten. Davon bekam der Teenager aber nichts mehr mit.

Der 19-Jährige weiß also nichts von der weltweiten Pandemie. Und das obwohl er während seines Komas zwei Mal selbst an dem Virus erkrankte. Seit er ins Koma gefallen war, gab es in Großbritannien 110.000 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Kaum Kontakt zur Familie

Während der junge Flavill im Koma lag, konnte seine Familie ihn kaum besuchen - wegen der strengen Beschränkungen durch das Coronavirus. Die meiste Zeit über versuchten sie mit ihm über Video zu kommunizieren. "Joseph ist langsam auf dem Weg der Besserung. Wir wissen jetzt, er kann uns hören", sagte seine Tante Sally Flavill zur Nachrichtenagentur Reuters.

"Ich weiß nicht, wie er unsere Geschichten aus dem Lockdown jemals verstehen kann", so die Tante. Der 19-Jährige ist ihren Angaben zufolge aber immer noch sehr krank. Bis er wieder ein normales Leben führen kann, sei es noch ein "sehr sehr langer Weg".

Vor dem Unfall war Flavill sehr sportbegeistert. Seine Familie hat einen Spendenfonds für ihn und seine Langzeittherapie eingerichtet.