Traumurlaub Heliskiing: Weiße Magie

In den Cariboos sorgt John mit seinem Team dafür, dass die Gäste die Skiwoche ihres Lebens verbringen. Er ist nicht nur Lodge-Manager und Chef-Guide, sondern auch Allein-Unterhalter. Kaum hat er nach einem Skitag die Bretteln abgeschnallt, schnallt er die Gitarre um. 2018/19 wird Johns 25. Saison in den Cariboos. „Ich liebe Skifahren, die Lodge und die Umgebung hier. Du findest das sonst nirgends auf der Welt“, erzählt er der freizeit. Das Privileg, die unglaubliche Stimmung hier zu erleben, wird nur wenigen Menschen zuteil. Die Cariboo Lodge gehört nämlich zu den Fly in Lodges, was bedeutet, dass sie nur per Helikopter erreichbar ist. Abgeschnitten von der Zivilisation, aber angedockt an das begehrteste Skigebiet der Welt.