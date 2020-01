Florian Holzers Top5: Chinesisch Neujahrs-Essen

1 SICHUAN

Das „ Sichuan“ im Donaupark ist mit seiner Pagoden-Architektur sicher das spektakulärste China-Restaurant des Landes, aber auch gekocht wird hier toll: absolut authentische Küche, je größer die Genießer-Runde, desto mehr Gerichte lassen sich probieren.

Wien 22, Arbeiterstrandbadstr. 122,

Tel: 01/263 37 13,

Mo-Fr 10-30-14.30, 17.30-23, Sa, So, Fei 10.30-23,

www.sichuan.at

2 OSTWIND

Von einem Geheimtipp zu sprechen, wäre übertrieben, denn Liebhaber der chinesischen Küchen wissen längst, dass hier toll und authentisch gekocht wird. Die „brave“ Karte kann man getrost ignorieren, wirklich interessant ist, was auf der „chinesischen“ Karte steht.

Wien 7, Lindeng. 24,

Tel: 01/523 41 82,

Mo-Sa 11.30-15, 17.30-23,

www.ostwind.at

3 ON

Normalerweise wird im „ ON“ ja eine Art moderne Fusion aus spanischer, heimischer und den diversen chinesischen Küchen zubereitet, zu Neujahr konzentriert man sich hier allerdings auf Fisch und Meeresfrüchte nach Art der Provinzen Sichuan, Hunan und Schanghai.

Wien 5, Wehrg. 8,

Tel: 01/585 49 00, Mo-Sa, Fei 12-24, So 12-22.30,

www.restaurant-on.at

DIM SUM RESTAURANT CHINAZENTRUM

Das Interieur mag schlicht sein, aber in diesem Restaurant tafeln auch die Chinesen gerne und reichlich. Das Sortiment an Dim Sums ist gigantisch, aber auch Peking-Ente oder große Fisch-Gerichte lassen echtes Chinatown-Gefühl aufkommen.



Wien 4, Rechte Wienzeile 29,

Tel: 0699/152 18 689,

Mo-Sa 10-22, So 12-22

FEINE SICHUAN KÜCHE

Einer der neuen Player unter den guten China-Restaurants in Wien. Das mitten in Wiens Chinatown gelegene Restaurant ist riesig, auch die Karte ist enorm. Wer weder Angst vor exotischen Gerichten noch vor wirklicher Schärfe hat, ist hier genau richtig.



Wien 5, Kettenbrückeng. 13,

Tel: 01/581 04 28, Mo-So 11-14.30, 17.30-22.30,

feinesichuankuche.business.site

florian.holzer@kurier.at