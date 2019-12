Florian Holzers Top5: Neueröffnungen 2019

1 HERZIG

Der junge Sören Herzig hat viel von seinem Lehrmeister Juan Amador gelernt, im April war’s dann Zeit für sein eigenes Restaurant: Ambiente wie eine Galerie für moderne Kunst, elaboriert-kreative Gourmet-Küche, großartige Weinkarte. Und: ein sehr günstiges Mittagsmenü.



Wien 15, Schanzstr. 14,

Tel: 0664/115 03 00,

Di-Fr 11.30-14, Di-Sa ab 18.30,

www.restaurant-herzig.at



2 JOSEFS HIMMELREICH

Winzer Josef Fritz renovierte einen alten Bauernhof am Wagram, verpachtete ihn an Josef Kellner und Jasmin Wieland, die hier nun seit März in bezaubernder Atmosphäre eine überaus saisonal und regional geprägte, moderne Kreativküche umsetzen.



3701 Zaußenberg 4,

Tel: 02278/282 41,

Fr-So 11.30-14, Mi-So 18-24,

www.gutehrlichessen.at



3 EUGEN21

Hotel-Restaurants galten ja immer als ein bisschen langweilig, hier wird das Gegenteil bewiesen: Im Erdgeschoß das „Eugen21“ mit einer großartig gelungenen, modernisierten Wiener Küche, Rooftop-Bar „Aurora“ mit Kreativ-Cocktails und absolutem Mega-Ausblick.



Wien 10, Arsenalstr. 10/ Hotel Andaz,

Tel: 01/205 77 44-4466,

Mo-So 12-14.30, 18-22,

www.restaurant-eugen21.at



4 DAS KLEINE PARADIES

Hier klappte einfach alles: Ein altes Geschäft wurde perfekt renoviert und zum modernen Restaurant gemacht, Küchenchef Tomaž Fink legt „Comfort Food“ auf höchstem Niveau vor, nette Gastgeber, großartige Stimmung. Den Namen hat das Lokal zu Recht.



Wien 8, Blindeng. 3,

Tel: 0664/388 23 87,

Di-Sa 11-23,

www.daskleineparadies.at



5 BERGER & LOHN

Viele dachten, dass „Skopik & Lohn“ kaum zu verbessern sei, Horst Scheuer erbrachte den Gegenbeweis: Er machte aus dem ehemaligen Währinger „Bürgerhof“ ein modernes Edel-Bistro, in dem klassische Küche ganz großartig und mit etwas Glamour umgesetzt wird.



Wien 18, Gentzg. 127,

Tel: 01/470 44 33,

Di-Sa 18-1



florian.holzer@kurier.at