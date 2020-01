Florian Holzers Top5: Gesunder Genuss

1 LARIMAR

Dass man in großen Wellness-Hotels in irgendeiner Art und Weise gesund essen kann, ist keine Überraschung. Dass es wirklich gut ist, ist aber nicht selbstverständlich. Hier gibt’s leichte Vital-Küche aus regionalen Bio-Zutaten, für Nicht-Hausgäste Reservierung notwendig.



7551 Stegersbach, Panoramaweg 2,

Tel: 03326/55 100,

Mo-So 18-20.30,

www.larimarhotel.at



2 LEBENBAUER

Das Restaurant Lebenbauer konzentrierte sich schon auf Vollwertküche, als das noch überhaupt nicht in Mode war: Rohkost, Basensuppen, Bio-Gemüse ohne Ei, Fett und Weißmehl, Fisch und Tofu-Produkte, aber kein Fleisch, und das ganz ohne Fadesse.



Wien 1, Teinfaltstr. 3,

Tel: 01/533 55 56,

Mo-Fr 11-15, 17.30-22.30,

www.lebenbauer.eu



3 DIE WASNERIN

Noch ein top Wellness-Hotel, in dem man hervorragend essen kann, gegen Reservierung auch als Nicht-Hausgast. Leichte Vitalküche steht auf dem Programm, auf Zusatzstoffe und Glutamate wird verzichtet, auf regionale Bio-Zutaten nicht. Auf Wunsch auch Detox-Menü.



8990 Bad Aussee, Sommersbergseestr. 19,

Tel: 03622/52 108,

Mo-So 12-18, 18-21.00,

www.diewasnerin.at



4 BUCKLIGE WELT

Das Restaurant im Gesundheitsresort Königsberg war einer der Pioniere der leichten, bekömmlichen Küche. Hier werden internationale Zutaten gelungen mit Regional-Genuss kombiniert, es gibt ein „Gourmet“- ein „Bucklige Welt“- und ein „ Grüne Haube“-Menü.



2853 Bad Schönau, Am Kurpark 1,

Tel: 02646/825 17 41,

Do-So 11.30-13.30, 17.30-19.30,

www.koenigsberg-bad-schoenau.at



5 LINO

Im Gesundheitsresort „La Pura“ geht es vor allem um die Gesundheit der Frau, im Restaurant „Lino“ dürfen allerdings auch Männer essen. Zubereitet wird hier die sogenannte „GourMed-Cuisine“, bei der Frische, Kohlenhydrat- und Kalorien-Armut im Mittelpunkt stehen.



3571 Gars am Kamp, Hauptpl. 58,

Tel: 02985/2666-0,

Mo-So 12-21,

www.lapura.at



