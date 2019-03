Tipps zum Einschlafen: So machen es die Promis

Gute Nacht Smartphone!

Die Zeit, um in den Schlaf zu fallen, ist die Phase, in der es auch gilt, keine Angst zu haben, etwas zu verpassen – Smartphone, auch du, schlaf gut!

Wer dennoch immer wieder aus dem Schlafrhythmus fällt, kann stille Einkehr halten und sich überlegen, was anders ist also sonst. Vielleicht ist unsere Routine, der Schlafrhythmus, das Einschlafritual gestört?

“Ein eintrainiertes Einschlafritual ist eine Gewohnheit, die dafür sorgt, dass alles automatisch abläuft.” Das Gute-Nacht-Lied, die Gute-Nacht-Geschichte wiegt Kinder regelmäßig in den Schlummer, was sie mit zunehmendem Alter jedoch oft verlernen.

Wenn sich die Nachtruhe zu einem ernsthaften Problem zuspitzt, ist Hilfe wichtig. Denn niemals ausgeschlafen zu sein, keine Energie zu haben, macht krank.

Und wem helfen gängige Einschlaftipps und Regeln? “Manchmal wunder ich mich, was es da so gibt”, sagt Holzinger. So brauche der eine sein Nachmittags-Nickerchen, der andere fühle sich damit aber abends nicht müde genug. Tipps könne man nicht einfach so für alle Menschen anwenden. „Der Schlaf ist das letzte private Refugium und so individuell wie der Mensch selbst.“

Buchtipp: Holzinger/Klösch, Schlafstörungen, Psychologische Beratung und Schlafcoaching, 26,99 € / Springer Verlag