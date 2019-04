Tipps vom Tierflüsterer: Wie tierisch gute Selfies entstehen!

Was war sein erstes Tier-Selfie?

"Mein erstes Selfie mit einem Tier war mit einem Baby-Kamel in Australien, so in etwa vor drei Jahren. Ich habe es auf meinen Social-Media-Kanälen gepostet – und meine Freunde fanden es großartig. Es hat trotzdem ein paar Wochen gedauert, bis ich wieder Tier-Selfies gepostet habe und merkte, dass die Leute da echt drauf abfahren."