Tiergarten Schönbrunn eröffnet am Freitag mit Rentier-Babys

Am Freitag, dem 15. Mai, ist es soweit: Der Tiergarten Schönbrunn öffnet nach 65 Tagen coronabedingter Pause wieder seine Tore. Für die Besucher gibt es eine herzige Überraschung. Zwei männliche Rentier-Babys wurden am 1. und 2. Mai geboren und bewegen sich bereits aufgeweckt durch die Anlage, berichtete der Tiergarten in einer Aussendung am Mittwoch.

"Der letzte Nachwuchs bei unseren Rentieren liegt schon fünf Jahre zurück. Die beiden Jungtiere wurden Snorre und Sippo getauft und freuen sich auf Besuch", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Der Zoo hat sich umfangreich auf die Wiedereröffnung vorbereitet und neue Maßnahmen eingeführt.