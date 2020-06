Neue Elefantenliebe: Auf den Spuren der Faszination Elefant im Wandel der Zeit

"Jumbo war ein Elefant, und im Urwald altbekannt ...“ – an dieses Kinderlied erinnern sich Generationen. Auch Dumbo der fliegende Elefant, Walt Disneys süßer Außenseiter mit den großen Ohren, ist noch immer ein beliebter Kindertrickfilm, der erst im Vorjahr neu verfilmt wurde. Und der sprechende Elefant Benjamin Blümchen erzählt bis heute in den Kinderzimmern seine Abenteuer, die er im Zoo erlebt. Elefanten begleiten die Menschen seit der Kindheit, werden in vielen östlichen Religionen vergöttert und geliebt. Ähnlich wie bei uns, als ganz Österreich per Online-Voting darüber abstimmte, welchen Namen das süße Elefantenbaby aus dem Schönbrunner Zoo bekommen sollte. Kibali ist heuer ein Jahr alt (Foto oben). In Zirkus-Shows zeigten die grauen Dickhäuter jahrzehntelang ihre Kunststücke – zur Freude der Kinder. Wie sie zu Stars in der Manege wurden, erzählt auch der Bildband der Zirkusfamilie Knie, "100 Jahre Knie Elefanten", der einen nostalgischen Überblick über den Wandel im Zirkusleben zeigt. Warum aber sind Elefanten so beliebt? Warum erfreut sich das ganze Land, wenn ein Elefantenbaby geboren wird? Und vor allem, wie kommt es, dass wir keine Angst vor Elefanten haben, sondern ihre Nähe suchen? Die Wiener Biologin und Elefanten-Forscherin Angela Stöger-Horwath erklärt, warum besonders die Elefanten so eine Faszination auf den Menschen ausüben. "Elefanten sind, wie wir Menschen auch, langlebige und sehr soziale Säugetiere. Sie leben in Herden.