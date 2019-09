Thomas Schäfer-Elmayer gesteht: "Ich mache auch viel falsch"

Wenn man Österreichs Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer trifft, muss alles seine Ordnung haben. Frisur: Sitzt! Kleidung: Top! Schuhe: Geputzt! Was macht die Zeit? Oh, meine Güte! Das Haben beträgt fünf Minuten, während das Soll unbarmherzig zehn einfordert. Parkplatznot, Baustellen und Stau: Wie soll man da um 15 Uhr in der Bräunerstraße sein? Dort hat die Tanzschule Elmayer seit mittlerweile hundert Jahren ihren Sitz. Beim Öffnen der Tür zeigt die Uhr an der Wand im Eingangsbereich bereits 15:04. Die Uhr tickt quasi und hängt dort wie ein Damoklesschwert. Was wird Herr Elmayer von einer Zuspätkommenden denken? Dort drüben steht er und schaut – noch – freundlich. Mutig frage ich nach.