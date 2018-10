The Kids Are Alright! Das hören Musikfans zwischen 9 und 19

„Meinst du so Schall-Dings... äh, Schallrekorder?“ Mit Fragen wie dieser muss man rechnen, wenn man heute mit jungen Menschen über Musik spricht beziehungsweise darüber, wie wir sie früher konsumiert haben. Nämlich über CDs und sogar Schallplatten! Das ist heute höchstens noch was für erklärte Auskenner, die sich ihren Old-School–Hip-Hop schon auch mal auf Vinyl reinziehen. Sonst gilt für die Neun- bis 19-Jährigen: Musik ist virtuell. Auf YouTube, Spotify, iTunes & Co. Was natürlich nichts an der Begeisterung für die Musik an sich ändert. Und am überraschend vielseitigen Musikgeschmack, wie die Playlists der Kids beweisen ...